به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی سرانجام روز گذشته با امضای قراردادی سه ساله به صورت رسمی از برایتون انگلیس راهی تیم فاینورد هلند شد.

جهانبخش بعد از امضای قرارداد با اشاره به نقش «آرنه اسلات» مربی فاینورد که پیش از این با او در آلکمار کار کرده بود، گفت: ما دائماً در ارتباط بودیم. همیشه علاقه -برای جذب جهانبخش- وجود داشت اما برایتون نمی‌خواست به من اجازه جدایی بدهد.

وی افزود: حالا شرایط متفاوت است. مدتی در تعطیلات بودم و تمریناتم را شروع کرده‌ام. ترجیح می‌دهم آرام و به تدریج بازگردم اما بازهم همه چیز بستگی به مربیان دارد.

وینگر ایرانی تیم فاینورد خاطرنشان کرد: از انتخاب این راه خوشحالم. شماره ۹ را می پوشم و پیش از این با «نیکولای یورگنسن» این موضوع را در میان گذاشته‌ام. جانشین «استیون برگویس» می‌شوم؛ یک بازیکن و یک فرد عالی. از حضور در فاینورد بسیار خوشحالم و از آرنه اسلات که نقش اصلی را در آمدنم به اینجا ایفا کرد، سپاسگزارم.

جهانبخش همچنین به حمایت هواداران فاینورد از این تیم برای موفقیت تاکید کرد.

به گزارش سایت «fr۱۲»، امضای قرارداد سه ساله جهانبخبش با فاینورد چیزی بیش از یک میلیون یورو هزینه داشته است که ممکن است این میزان در آینده افزایش یابد.