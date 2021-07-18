پرواز زودهنگام پرسپولیس به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تمرینات خود را برای ادامه رقابتهای لیگ برتر دنبال می کند که شکست در دربی پایتخت مقابل استقلال تهران در جام حذفی همچنان انتقاداتی را به عملکرد این تیم وارد کرده است.
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که برای کسب پنجمین قهرمانی متوالی تیمش در سه هفته باقیمانده لیگ برتر تلاش میکند تصمیم به تغییر در برنامه تمرینی سرخپوشان گرفته است.
از این رو کاروان تیم فوتبال پرسپولیس بر خلاف معمول دو روز زودتر راهی تبریز میشود تا برای بازی با ماشین سازی در آنجا اردو بزند.
تیم فوتبال پرسپولیس پس از تمرین امروز خود راهی تبریز میشود تا کادر فنی این تیم بتواند بازیکنان این تیم را بیشتر تحت نظر داشته باشد. یحیی در حالی برای ماندن پرسپولیس در صدر جدول و کسب قهرمانی دیگر در این رقابتها نیاز به پیروزی در سه بازی آینده خود دارد که ماشین سازی وداع زودهنگامی با این رقابتها داشته و به عنوان اولین تیم سقوط کننده مسابقات فصل جاری معرفی شد.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ماشین سازی تبریز ساعت ۲۱:۱۵ سه شنبه هفته جاری در هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال برگزار میشود.
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