  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۸

رئیس اورژانس استان زنجان:

تصادف در زنجان ۴ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت

تصادف در زنجان ۴ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت

زنجان-رئیس اورژانس استان زنجان گفت: تصادف در روستای چفتان طارم دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

اصغر جعفری روحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت دو بامداد یکشنبه واژگونی یک خودرو پژو ۴۰۵ در روستای چفتان طارم دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

وی اظهار کرد: در راستای کمک رسانی به مصدومین چهار دستگاه آمبولانس به محل تصادف اعزام شد.

کد مطلب 5260233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها