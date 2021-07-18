تصادف در زنجان ۴ مصدوم و ۲ فوتی بر جای گذاشت

اصغر جعفری روحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت دو بامداد یکشنبه واژگونی یک خودرو پژو ۴۰۵ در روستای چفتان طارم دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
وی اظهار کرد: در راستای کمک رسانی به مصدومین چهار دستگاه آمبولانس به محل تصادف اعزام شد.
زنجان-رئیس اورژانس استان زنجان گفت: تصادف در روستای چفتان طارم دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
اصغر جعفری روحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت دو بامداد یکشنبه واژگونی یک خودرو پژو ۴۰۵ در روستای چفتان طارم دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
وی اظهار کرد: در راستای کمک رسانی به مصدومین چهار دستگاه آمبولانس به محل تصادف اعزام شد.
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