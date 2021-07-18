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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۲۶

جدال با ایران حساس می‌شود؟

روایت روزنامه‌های پرتغال از احتمال حضور کی‌روش در تیم ملی عراق

روایت روزنامه‌های پرتغال از احتمال حضور کی‌روش در تیم ملی عراق

دو روزنامه پرتغالی به احتمال حضور کارلوس کی‌روش سرمربی سابق تیم ملی ایران در تیم عراق واکنش نشان داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بحث حضور کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال عراق جدی تر از گذشته مطرح شده است. رسانه‌های عراق در ساعات گذشته از مذاکرات قطعی فدراسیون این کشور با کی روش خبر داده‌اند. گفته می‌شود پیشنهاد عراق به سرمربی سابق تیم ملی ایران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است.

بعید نیست کی روش که بعد از برکناری از هدایت تیم ملی کلمبیا بدون تیم مانده است، به پیشنهاد عراق پاسخ مثبت بدهد. در این صورت تقابل تیم ملی ایران با عراق در مرحله سوم انتخابی جام جهانی حساس‌تر خواهد شد.

خبر حضور کی روش در تیم ملی عراق در روزنامه‌های ورزشی پرتغال هم بازتاب یافته است.

روزنامه «رکورد» در این خصوص اعلام کرد کی روش که بعد از جدایی از کلمبیا بدون تیم مانده است، به عنوان گزینه احتمالی تیم ملی عراق منصوب می‌شود. این روزنامه نوشت: «هدف اصلی فدراسیون عراق صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است و اعتقاد دارد کی روش گزینه مناسبی برای رسیدن به این هدف است. لازم به یادآوری است که کی روش در آسیا دو بار با تیم ملی ایران به جام‌های جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ صعود کرده است.»

روایت روزنامه‌های پرتغال از احتمال حضور کی‌روش در تیم ملی عراق

همچنین روزنامه «اوژوگو» پرتغال نوشت: «کی روش از دسامبر ۲۰۲۰ آزاد است و اکنون یک گزینه جدی برای تیم ملی عراق است. مطبوعات عراق این خبر را منتشر کرده و احتمال می‌دهند مربی پرتغالی گزینه‌ای برای هدایت این کشور و صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ است. آنچه که تایید شده، بازگشت کی روش به آسیا است که او آن را به خوبی با دو بار صعود به جام جهانی همراه با تیم ملی ایران می‌شناسد.»

روایت روزنامه‌های پرتغال از احتمال حضور کی‌روش در تیم ملی عراق

کد مطلب 5260244

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 1
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      بعید میدونم دفاع اتوبوسی تو فوتبال عراق جواب بده.البته تو لیگ عراق هم مربی هایی مثل برانکو نیستند که بخوان بهش گیر بدن میشه همه کاره تیم.
      • یوسف IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        1 0
        اتغاقا مربی های عراقی مثل مربیان ما آدم های حسودی هستن و پر ادعا و همیشه با مربی خارجی بد تا می کنند.

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