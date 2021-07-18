تعداد مسافران در شرایط کرونایی ارتباطی با میراث فرهنگی ندارد

علی مالمیر در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه خدمات دهی، علت افزایش مسافران در شرایط کرونایی و عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ارتباط با مسافران در ایام کرونایی اظهار کرد: واحدهای ما براساس دستورالعمل‌های ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا به تناسب دسته بندی مشاغل و رنگ بندی شهرهای مختلف عمل می‌کنند و با تغییر وضعیت شهرهای مختلف وضعیت فعالیت تأسیسات ما نیز متفاوت خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان گفت: موضوع مربوط به ما، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحدها و مراکز است که تمامی پروتکل‌ها را رعایت می‌کنیم و این مساله متفاوت از حضور غیرقانونی برخی مسافران در مراکز و اقداماتی مانند نصب چادر است که با آنها به‌صورت متفاوتی برخورد خواهد شد.

مالمیر تاکید کرد: میزان و چگونگی تردد مسافران در شهرهای مختلف استان به اداره کل میراث فرهنگی مربوط نیست و اساساً این اداره صلاحیت و سازوکار اقدام در این زمینه را ندارد.