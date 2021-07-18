به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که تلاش کنید تا مشکلات استان حل شود، اظهار کرد: یکی از راهکارهای حل شدن مشکلات استان، همراه شدن با دولت آینده است.

وی با بیان این‌که دولت آینده به کمک نمایندگان مجلس نیازمند است، ادامه داد: راه ورود تمام اجراییات دولت، مجلس است، متأسفانه دولت در حال حاضر بودجه‌ای ندارد و بسیاری از حق و حقوق کارمندانش به تأخیر افتاده، دولت آینده باید پاسخ‌گوی این نیازها باشد که نیازمند کار جهادی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: استان خراسان رضوی ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که می‌توانند با همراهی هر چه بیشتر با دولت، او را در رفع مشکلات مردم کمک کنند، شما عزیزان باید مراقب عوامل نفوذی دشمن باشید و نگذارید بینتان تفرقه ایجاد شود.

وی، «فساد شناسی» و «مفسد شناسی» را نقاط برجسته رئیس جمهور منتخب بیان کرد و گفت: رئیس جمهور منتخب با آگاهی، اعضای دولت را شناسایی می‌کنند و شما عزیزان در مجلس شورای اسلامی نگذارید تهمت‌زنی‌ها و شایعات در این خصوص ایجاد شود، دولت آینده کار سختی در پیش دارد که نیازمند هم تباری دولت و مجلس است.

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر این‌که نمایندگان مجلس باید مطالبه‌گر باشند، خاطرنشان کرد: شما عزیزان باید مطالبه‌گری را در دستور کار خود قرار دهید و از دولت آینده برای انتخاب کابینه و انجام کارهایش مطالبه کنید و پای مطالبه‌تان بایستید.

وی به ظرفیت‌های مشهد و استان در حوزه زیارت و ناکافی بودن زیرساخت‌های رفاهی و بهداشتی برای زائران اشاره کرد و گفت: امام رضا (ع) برای تمام دنیا است و همه به زیارت ایشان می‌آیند، باید در زمینه فرهنگ زائر کار کنیم تا شاهد مشکلات کمتری باشیم.

امام جمعه مشهد مقدس، پیگیری و مطالبه جدی نمایندگان مجلس را، راه حل مشکلات استان دانست و بیان کرد: اگر در استان بستر مطالبه خوبی وجود داشته باشد، مشکلات شهرها نیز حل می‌شود.

وی اضافه کرد: در این ایام کرونا نیازمند غربالگری بیشتری در حاشیه شهر هستیم و باید همه نیروها بسیج شوند تا مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد نشود؛ شما عزیزان برای رفع مشکلات استان همفکری کنید تا مردم در آرامش بیشتری باشند.