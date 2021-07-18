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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۳۶

هاشمی مطرح کرد؛

انتقاد از بسته شدن خیابان تازه تاسیس به دلیل اختلاف شهرداری وارتش

انتقاد از بسته شدن خیابان تازه تاسیس به دلیل اختلاف شهرداری وارتش

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسته شدن خیابان تازه تاسیس در منطقه یک بدلیل عدم اجرای توافقات میان شهرداری و ارتش، زیبنده مدیریت کشور و مطابق با انتظارات مردم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جسله صبح امروز شورای شهر در سخنان ابتدایی خود گفت: در رابطه با مشکلات ایجاد شده در استفاده شهروندان از خیابان افتتاح شده افتخاری در منطقه یک، لازم است تذکری را به شهرداری و درخواستی را از مسئولان محترم ارتش جمهوری اسلامی داشته باشم.

وی افزود: با توجه به اینکه زمین مذکور در دوره قبل مدیریت شهری توسط مسئولان محترم ارتش آزاد سازی شده بود و از حدود یک ماه قبل نیز با اتمام عملیات عمرانی، بهره برداری از آن توسط شهروندان تهرانی آغاز شده بود، بسته شدن آن بدلیل عدم اجرای توافقات میان شهرداری و ارتش زیبنده مدیریت کشور و مطابق با انتظارات مردم نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ابراز داشت: از این رو از شهرداری می‌خواهیم مشکل اجرای توافق با ارتش را حل کرده تا تعهدات شهرداری اجرایی شود و از فرماندهان محترم نیروی زمینی ارتش نیز درخواست داریم با مساعدت در رفع موانع و برداشت صدها کامیون نخاله انباشته شده در این خیابان، به نارضایتی عمومی افزوده نشود.

کد مطلب 5260269
ساناز باقری راد

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