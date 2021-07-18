انتقاد از بسته شدن خیابان تازه تاسیس به دلیل اختلاف شهرداری وارتش

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جسله صبح امروز شورای شهر در سخنان ابتدایی خود گفت: در رابطه با مشکلات ایجاد شده در استفاده شهروندان از خیابان افتتاح شده افتخاری در منطقه یک، لازم است تذکری را به شهرداری و درخواستی را از مسئولان محترم ارتش جمهوری اسلامی داشته باشم.

وی افزود: با توجه به اینکه زمین مذکور در دوره قبل مدیریت شهری توسط مسئولان محترم ارتش آزاد سازی شده بود و از حدود یک ماه قبل نیز با اتمام عملیات عمرانی، بهره برداری از آن توسط شهروندان تهرانی آغاز شده بود، بسته شدن آن بدلیل عدم اجرای توافقات میان شهرداری و ارتش زیبنده مدیریت کشور و مطابق با انتظارات مردم نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ابراز داشت: از این رو از شهرداری می‌خواهیم مشکل اجرای توافق با ارتش را حل کرده تا تعهدات شهرداری اجرایی شود و از فرماندهان محترم نیروی زمینی ارتش نیز درخواست داریم با مساعدت در رفع موانع و برداشت صدها کامیون نخاله انباشته شده در این خیابان، به نارضایتی عمومی افزوده نشود.