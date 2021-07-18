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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۲۲

با مشارکت بنیاد برکت؛

آب شرب ۴۷۱ روستای دارای تنش آبی خوزستان تأمین می‌شود

آب شرب ۴۷۱ روستای دارای تنش آبی خوزستان تأمین می‌شود

اهواز - مدیرعامل بنیاد برکت گفت: با مشارکت بنیاد برکت، تأمین آب شرب ۴۷۱ روستای دچار تنش آبی در خوزستان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین مدنی در گفتگو با شبکه خوزستان اظهار کرد: به علت مشکلات تنش آبی در استان خوزستان در این استان حضور یافتیم تا توافقاتی با مجموعه آبفای کشور و استان انجام و بخشی از این مشکلات حل شود.

وی افزود: روز شنبه نشستی با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار خوزستان و مدیران استانی برگزار و مقرر شد تفاهم نامه‌ای میان بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت آب و فاضلاب خوزستان در خصوص تأمین آب ۴۷۱ روستا در ۱۳ شهرستان استان به ویژه مناطق حوضه آبریز کرخه که دچار تنش آبی هستند، تنظیم شود.

مدنی ادامه داد: ارزش این تفاهم نامه ۱۵۰ میلیارد تومان است که امیدواریم با اجرای آن به زودی مشکل این ۴۷۱ روستا دچار تنش آبی برطرف شود.

کد مطلب 5260284

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