استقبال مردم استان ایلام از واکسیناسیون ضعیف است

جمیل صادقی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام روزهای بسیار خوبی را در بحث کرونا ندارد، پیش آگاهی خوبی برای روزهای آینده نداریم.

وی گفت: در شهرستان مهران وضعیت خوب نیست، گردش ویروس در این شهرستان بسیار بالا است.

وی افزود: بالاترین درصد بستری‌ها در شهرستان مهران سنین ۳۰ تا ۵۰ سال است، شهرستان‌های همجوار شهرستان‌های قرمز در استان نیز آمار آنها در حال افزایش است.

صادقی فر اضافه کرد: با توجه به اینکه علائم این ویروس بسیار ساده است، متاسفانه بسیاری از افراد که علامت دار هستند در قرنطینه قرار نمی‌گیرند و به اجتماع وارد می‌شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام افزود: این مسئله باعث گردش ویروس در اجتماع می‌شود و افراد بیشتری را درگیر می‌کند.

استقبال مردم برای واکسیناسیون ضعیف است

وی ادامه داد: در بحث واکسیناسیون هیچ گونه مشکل کمبود واکسن در استان وجود ندارد، به همه شهرستان‌های استان نیز واکسن ارسال شده است.

صادقی فر عنوان کرد: میزان پوشش تزریق واکسن به گروه‌های هدف یعنی گروه بالای ۶۵ سال در استان به خصوص در مهران که هم اکنون وضعیت قرمز دارد، ۳۱ درصد است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام اضافه کرد: باید تلاش شود این میزان پوشش بالاتر رود و به همین منظور مراکز درمانی و واکسیناسیون به صورت دو شیفت فعال شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه واکسن در استان موجود است، اما استقبال مردم برای واکسیناسیون ضعیف است.