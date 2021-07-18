مجلس آماده مانع برداری در مسیر خدمتگزاری دولت سیزدهم به مردم است

سید احمد رسولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت سیزدهم برای اینکه موفق باشد، می‌بایست گلایه‌های مردم و نکات کارشناسان را بشنود، افزود: مشکلات مردم به دلیل دشمنی‌های بیرونی، بی تدبیری‌ها و خیانت‌ها بسیار زیاد شده است، اما خوشبختانه رییس جمهور منتخب دردمند و دردشناس است.

وی افزود: رییس جمهور منتخب می‌بایست، همکارانش را از میان تحصیلکرده‌های خوشنامی برگزیند، که دارای روحیه جوان مومن انقلابی باشند و به طور مستمر نسبت به پاکدستی آنها نظارت شود.

نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوه مقننه از سیاست‌های دولت منتخب در کاهش رنج‌های مردم حمایت و بر عملکرد بودجه‌ای و اجرایی دولت نظارت جدی می‌کند، ما در مجلس آماده مانع برداری در مسیر خدمتگزاری دولت سیزدهم هستیم، کار دولت منتخب با موانع جدی در حوزه اقتصادی و روابط بین الملل روبرو است.

وی گفت: همه مردم چه رای داده ها و چه رای نداده ها حق دارند، از امنیت، معیشت و امید به آینده و کشوری مقتدر برخوردار باشند، مردم گلایه هایی داشتند، که در رفتار انتخاباتی آنها قابل درک است و باید این موضوع از نظر اقتصادی، روانشناسی و جامع شناسی بررسی و آسیب شناسی شده و برای رفع آنها برنامه ریزی شود.