به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز موسم حج از امروز یکشنبه خانه خدا میزبان تعداد محدودی از حجاج بیت الله الحرام جهت انجام مناسک حج شد.
اعمال حج تمتع ۱۴۴۲ از امروز یکشنبه ساعت ۶:۳۰ آغاز شده و زائران خانه خدا بر اساس زمان بندی مشخص به بیت الله الحرام مشرف میشوند. اعمال حج تمتع از هشتم تا سیزدهم ماه ذی الحجه انجام میشود و امسال با توجه به اعلام سعودی، سهشنبه ۱۰ ذی الحجه مصادف با عید سعید قربان است. بنابراین از امروز زائران حج تمتع سال جاری که همه واکسن کرونا زدند، باید با ماسک در مناسک حج حضور یابند.
همچنین به منظور رعایت فاصله اجتماعی امسال هم روی زمین مسجدالحرام و سایر مناطقی که زوار حضور دارند، برچسبهایی قرار داده شده تا زائران در آن نقاط حضور یافته و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. همچنین به دلیل وجود گرما از چترهایی سبز رنگ برای سایبان استفاده میشود. همچنین وجود رباتهایی برای پخش آب معدنی و ضدعفونی کردن محیط از دیگر وجوه حج امسال استو
امسال ۶۰ هزار نفر از افراد ساکن عربستان در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال به حج تمتع مشرف شدند که البته بر اساس آمار ارائه شده از سوی سعودیها بیش از ۶۰ درصد زائران را جوانان ۱۸ تا ۴۰ ساله تشکیل میدهند امسال نیز ایرانیان برای حضور در بیت الله همچون سال گذشته بازماندند و حج تمتع نیز برای افراد محدودی از زائران برگزار و حجاج سایر کشورها با توجه به تصمیم سعودیها از تشرف به حج تمتع بازماندند.
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