به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به‌ منظور گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش های عملی کشور مصرف کند. استفاده از کمک‌های مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های مربوط به کارکنان ممنوع است.

بر اساس تبصره ۱ ماده واحده این لایحه، کلیه وجوه اهدا شده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه معادل صددرصد آن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد تا در محل مورد نظر اهداکننده و در اولویت بعدی به ترتیب در مناطق محروم و مناطق دیگر به مصرف برسد و کمک‌های غیرنقدی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیرین با موافقت و در محل مورد نظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیر) ثبت و بهره‌برداری می‌شود.

همچنین در تبصره ۲ این لایحه آمده است: درآمدهای حاصله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از محل خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و تعویض گواهینامه ها و پروانه ها، اختصاصی تلقی می شود و به صورت صددرصد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می‌یابد.

مطابق با تبصره ۳ ماده واحده این لایحه،‌ ‌آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.