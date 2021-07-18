درخواست رانندگان تانکرهای آب ازمتولیان/سهم آب شرب خانگی بیشتر شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رانندگان تانکرهای توزیع آب شرب در لامرد طی مدت اخیر مطالباتی داشته‌اند و انتظار دارند که متولیان امر به حرف و مطالباتشان توجه کنند.

از کیفیت آب شربی که توسط آب شیرین کن شهر تولید می‌شود تا مشکلات صنفی این رانندگان از جمله نکاتی است که آنها با خبرنگار مهر در میان گذاشته‌اند.

این رانندگان اظهار کردند: با توجه به افزایش خانوارها و درخواست بیشتر مردم نسبت به خرید آب در لامرد، آب شیرین کن شهر دیگر جوابگو نیاز به تولید آب شیرین بیشتر نیست.

یکی از رانندگان گفت: آب شیرین کن لامرد که قریب به دو دهه هست از آن استفاده می‌شود؛ فرسوده شده و به نظر می‌رسد کیفیت آب آن نیز افت کرده است.

یکی دیگر از این رانندگان گفت: روزانه بیشتر از یک الی دو سرویس آب به هر ماشین تعلق نمی‌گیرد. بیشتر آب شیرین به سایت انرژی بر، مرغداری و گاوداری‌ها روانه می‌شود از این رو انتظار داریم آب بیشتری به رانندگان تانکر تعلق بگیرد تا به دست مردم لامرد برسانیم.

راننده‌ای دیگری نیز در خصوص مشکلات موجود برای حمل و نقل آب نیز گفت: جاده خاکی، و نشستن گرد وخاک بر منبع آب به دلیل سرباز بودن آن ازجمله دیگر مشکلات حمل آب از آب شیرین کن تا مقصد است.

در این رابطه مسعود مسعودنیا مدیر آبفای شهرستان لامرد در گفت وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: رانندگان می‌گویند که آب تولیدی آب شیرین کن شور است، و ما هم مرتباً آب را به آزمایشگاه برده و «تی دی اس» آب را چک می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه رانندگان ماشین آلات توزیع آب در لامرد به هیچ صنفی وابسته نیستند، اظهار کرد: این ماشین آلات متولی خاصی ندارند و زیرمجموعه آبفا، و شبکه بهداشت نیز محسوب نمی‌شوند و با مخزن موجود در پشت ماشین خود، هر نمونه آبی را به غیر از آب شیرین کن نیز حمل می‌کنند.

مسعودنیا افزود: با پیگیری‌های انجام شده، ظرف چند روز آینده جلسه‌ای با اداره صنف، صنعت ومعدن و تجارت، بهداشت و آبفا خواهیم داست تا عهده دار و متولی این امر مشخص باشد، و این مهم را مدیریت کنند.

وی با اشاره به اینکه این ماشین آلات ویژه آب شربِ تنها نیست و از آب انبار، و چاه‌ها هم بارگیری می‌کنند، ادامه داد: آب تولیدی، مرتباً آزمایش می‌شود، که tds آن ۴۰۰ بوده است ضمن اینکه به خاطر اینکه رانندگان هر نمونه آبی را بارگیری می‌کنند این امر در کیفیت آب شربی که تانکر این خودروها حمل می‌کند مؤثر است.