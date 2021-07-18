برگزاری جشن گلریزان مجازی به مناسبت عید سعید غدیرخم

مسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشن گلریزان مجازی همزمان با عید سعید غدیر خم همانند جشن های گلریزان مجازی در ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی عنوان کرد: با توجه به وجود زیر ساخت‌های مناسب برای برگزاری جشن‌های گلریزان مجازی به مناسبت عید سعید غدیر خم با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی، شهرداری یزد و با حضور هنرمندان مطرح استان یزد جشنی تحت عنوان «جشن غدیر» ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار خواهد شد.

عظیمی با اشاره به شرایط قرمز کرونایی استان یزد گفت: با توجه به شرایط قرمز کرونایی استان و به منظور صیانت از جان همشهریان عزیز این جشن به صورت مجازی بوده و از طریق شبکه های پر بازدید اینترنتی (instagram) استان یزد پخش خواهد شد.

وی از اجرای برنامه طنز، موسیقی زنده و اجرای گروه سرود و دکلمه خوانی توسط هنرمندان مطرح استانی در این برنامه خبر داد و گفت: امیدواریم با برنامه ریزی‌های مناسب بتوانیم از ظرفیت‌های بسیار خوب خیرین در استان استفاده کرده و مددجویان محکوم مالی را از زندان‌های استان آزاد کنیم.