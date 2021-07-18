به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی المپیک؛ در پی مثبت شدن تست دوپینگ رقبای نواب نصیرشلال و کیانوش رستمی دو وزنه بردار ایرانی در بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن که مدال نقره و برنز کسب کرده بودند و با تصمیم کمیته بین المللی المپیک به تغییر رنگ مدال‌های این دو ملی پوش به طلا و نقره این مدال‌ها تحویل نصرالله سجادی سرپرست کاروان اعزامی به المپیک توکیو شد.

نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو در این باره اظهار کرد: ستاد برگزاری بازی‌ها با هماهنگی کمیته بین المللی المپیک، مدال نواب نصیرشلال و کیانوش رستمی را به ما تحویل داد.



وی ادامه داد: پیش از این مقرر شده بود در المپیک ۲۰۲۰ طی مراسمی ورزشکارانی که مدال‌هایشان بدلیل مثبت شدن تست دوپینگ رقیبانشان تغییر کرده بود در حاشیه توزیع مدال همان رویداد ورزشی رشته مورد نظر مدال‌های آنان را تعویض کنند، اما بدلیل شرایط خاص کرونایی و محدودیت‌های دولت ژاپن و تصمیم ستاد برگزاری المپیک، این برنامه لغو و مدال‌ها و احکام این ورزشکاران به سرپرست کاروان‌ها تحویل داده شد.



سجادی افزود: مدال طلای نواب نصیرشلال و مدال نقره کیانوش رستمی به زودی به محسن بیرانوند سرپرست تیم ملی وزنه برداری و دبیر این فدراسیون در توکیو تحویل داده خواهد شد تا پس از بازی‌های المپیک طی مراسمی به نصیرشلال و رستمی اهدا شود.