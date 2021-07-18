نرخ بیکاری در سال ۹۹ به ۹.۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در گزارش شاخص‌های عمده اقتصادی سال ۹۹ به نرخ بیکاری و جمعیت پرداخته که بر مبنای آن، جمعیت کشور در سال گذشته معادل ۸۴ میلیون نفر اعلام شده است که از این رقم، ۶۳.۴ میلیون نفر در شهرها و ۲۰.۶ میلیون نفر در روستاها ساکن هستند.

رشد جمعیت در سال گذشته ۱.۲ درصد و تراکم جمعیت ۵۱ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.

جمعیت فعال کشور در سال ۹۹ معادل ۲۵.۷ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۹.۶ درصد اعلام شده است.

در این میان نرخ بیکاری شهری ۱۰.۴ درصد، نرخ بیکاری روستایی ۷.۲ درصد، نرخ بیکاری در زنان ۱۵.۶ درصد، نرخ بیکاری در مردان ۸.۴ درصد، نرخ بیکاری در جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۶.۷ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۱۳.۷ درصد بوده است.