زمان تزریق واکسن پاستور در اختیار وزارت بهداشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مصطفوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در اوایل اردیبهشت، کارآزمایی بالینی فاز ۳ این واکسن با جمعیت حدود ۲۴ هزار نفر در ایران آغاز شد و تا اواخر خرداد، همه این تعداد، دو دوز این واکسن را دریافت کردند.

وی ادامه داد: در شهرهای زنجان و یزد علاوه بر دو دوز، یک دوز یادآور هم پیش بینی و تزریق شده است و اکنون در کارآزمایی بالینی فاز ۳ ایران، پیگیر شرایط داوطلبان از نظر عوارض و سطح ابتلای آنها هستیم.

مصطفوی افزود: با بررسی‌هایی که انجام می‌شود می‌توانیم در مورد اثربخشی این واکسن در ایران قضاوت مناسبی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این مطالعه در کشور کوبا هم زودتر از ایران پیش رفته و نتایج اولیه آن خوب و رضایت بخش است، اضافه کرد: در رژیم دو دوز، اثربخشی حدود ۶۶ درصد است و در مورد رژیم ۳ دوز تزریق، حدود ۹۲ درصد اثربخشی نشان داده شده است.

مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکوک گفت: بر اساس شواهد موجود، این واکسن بی خطر است و تاکنون حدود دو میلیون نفر در کوبا این واکسن را دریافت کرده‌اند.

مصطفوی با بیان اینکه این واکسن در ایران با نام تجاری «پاستوکوک» به بازار عرضه خواهد شد، افزود: تولید این واکسن نیمه صنعتی است و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و هر زمان که صلاح بدانند تزریق آن آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مجوز واکسیناسیون اضطراری به این واکسن داده شده است، اضافه کرد: ظرفیت تولید در حال افزایش است و پیش بینی می‌کنیم ظرفیت اسمی تولید ما در شهریور به حدود سه میلیون دوز در ماه برسد.