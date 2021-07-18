به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشی‌های اخیر و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس طرح «مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» را که از سوی اعضای کمیسیون انرژی مجلس و به منظور مدیریت خاموشی‌ها تهیه شده، اعلام وصول کرد.

همچنین چند طرح دیگر به شرح زیر اعلام وصول شد:

- طرح اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

- طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران

- طرح جامع توسعه فناوری های مکان محور در کشور

- طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور

- طرح توسعه ظرفیت های تولید و مدیریت مصرف برق کشور