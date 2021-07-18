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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۹

از سوی هیئت رئیسه مجلس؛

طرح «مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» اعلام وصول شد

طرح «مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» اعلام وصول شد

طرح «مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشی‌های اخیر و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس طرح «مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» را که از سوی اعضای کمیسیون انرژی مجلس و به منظور مدیریت خاموشی‌ها تهیه شده، اعلام وصول کرد.

همچنین چند طرح دیگر به شرح زیر اعلام وصول شد:

- طرح اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

- طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران

- طرح جامع توسعه فناوری های مکان محور در کشور

- طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور

- طرح توسعه ظرفیت های تولید و مدیریت مصرف برق کشور

کد مطلب 5260415
زهرا علیدادی

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