به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشیهای اخیر و مانعزدایی از صنعت برق کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس طرح «مانعزدایی از صنعت برق کشور» را که از سوی اعضای کمیسیون انرژی مجلس و به منظور مدیریت خاموشیها تهیه شده، اعلام وصول کرد.
همچنین چند طرح دیگر به شرح زیر اعلام وصول شد:
- طرح اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- طرح تشکیل سازمان نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران
- طرح جامع توسعه فناوری های مکان محور در کشور
- طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۹ کشور
- طرح توسعه ظرفیت های تولید و مدیریت مصرف برق کشور
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