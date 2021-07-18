مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بامداد یکشنبه وقوع یک فقره تصادف به پایگاه امداد رسانی ایوان کی استان سمنان اطلاع رسانی شد، تاکید کرد: حادثه مذکور تصادف یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک نفر شتر بود که متأسفانه به جان باختن دو نفر در سر صحنه انجامید.

وی با بیان اینکه شدت حادثه آنقدر زیاد بود که دو سرنشین پراید در دم جان باخته و یک نفر به شدت مصدوم شد، افزود: مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این تصادف در کیلومتر ۱۸ محور شریف آباد به ایوانکی رخ داد، تاکید کرد: تاریکی و عدم دید کافی متأسفانه سبب شده بود تا راننده خودرو متوجه حضور شتر نشود و این حادثه تلخ رقم خورد.

محمدخانی همچنین از انحراف از جاده خودروی پراید در کیلومتر ۲۵ محور دامغان به شاهرود و محدوده نعیم آباد همزمان با بامداد امروز خبر داد و گفت: از چهار نفر سرنشین این خودرو، یک نفر دچار مصدومیت شد که با حضور عوامل امدادی، خدمات درمان سرپایی را دریافت کرد.