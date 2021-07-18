  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۵

از ابتدای شیوع کرونا؛

۱۳۲ شهروند اسفراینی بر اثر کرونا جان باختند

۱۳۲ شهروند اسفراینی بر اثر کرونا جان باختند

اسفراین- رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از فوت ۱۳۲ شهروند اسفراینی بر اثر ابتلا به کووید ۱۹ از ابتدای شیوع کرونا خبر داد.

اسحاق ایلدرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه از هفته گذشته تا کنون افزایش ۹ درصدی مبتلایان به ویروس کرونا را در شهرستان شاهد بودیم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین تصریح کرد: هفته گذشته شاهد ۲۴ درصد رشد تست‌های مثبت کرونا بودیم اما در این هفته تست‌های مثبت به ۳۳ درصد رسیده است.

وی با اشاره به تعداد بستری‌ها خاطر نشان کرد :۲۴ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان امام خمینی (ره) تحت مراقبت هستند.

ایلدرآبادی گفت: ۵ نفر از افراد بستری شده در بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

وی در انتها از فوت ۱۳۲ شهروند اسفراینی بر اثر ابتلاء به کووید ۱۹ از ابتدای شیوع کرونا خبر داد.

کد مطلب 5260426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها