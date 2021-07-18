۱۳۲ شهروند اسفراینی بر اثر کرونا جان باختند

اسحاق ایلدرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه از هفته گذشته تا کنون افزایش ۹ درصدی مبتلایان به ویروس کرونا را در شهرستان شاهد بودیم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین تصریح کرد: هفته گذشته شاهد ۲۴ درصد رشد تست‌های مثبت کرونا بودیم اما در این هفته تست‌های مثبت به ۳۳ درصد رسیده است.

وی با اشاره به تعداد بستری‌ها خاطر نشان کرد :۲۴ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان امام خمینی (ره) تحت مراقبت هستند.

ایلدرآبادی گفت: ۵ نفر از افراد بستری شده در بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

وی در انتها از فوت ۱۳۲ شهروند اسفراینی بر اثر ابتلاء به کووید ۱۹ از ابتدای شیوع کرونا خبر داد.