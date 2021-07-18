بارش های شدید در جنوب و جنوب شرق ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در نواحی جنوب و جنوب شرق کشور در مناطقی از سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، بوشهر و خوزستان و در برخی نقاط اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بارش شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

فردا با تضعیف فعالیت سامانه بارشی در این نواحی، ابرناکی همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد انتظار می‌رود. با این حال سه‌شنبه و چهارشنبه در برخی نواحی جنوب کشور در استان‌های هرمزگان، بوشهر و فارس افزایش ابر و بارش پراکنده گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و در سایر نقاط کشور جوی پایدار و آسمانی صاف انتظار می‌رود.

امروز و فردا برای بخش‌هایی از شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های البرز افزایش ابر و بارش گاهی رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین از امروز تا پایان هفته جاری برای نواحی شرقی کشور به‌ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی مورد انتظار است.

از امروز تا پایان هفته جاری در بیشتر مناطق کشور روند افزایشی دما پیش‌بینی می‌شود همچنین طی دو روز آینده نیمه شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهد بود.

طی امروز و فردا اهواز با بالاترین دمای ۴۵ و ۴۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای بیشینه ۲۹ و ۳۱ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان‌های کشور هستند.