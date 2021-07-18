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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۴۶

فراخوان دوسالانه داستان کوتاه نارنج تا اوایل مرداد منتشر می شود

فراخوان دوسالانه داستان کوتاه نارنج تا اوایل مرداد منتشر می شود

جهرم - فراخوان هشتمین دوسالانه‌ داستان کوتاه نارنج در شهرستان جهرم تا اوایل مردادماه ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر دوسالانه داستان کوتاه نارنج یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام انتشار فراخوان هشتمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج در روزهای ابتدایی مردادماه امسال گفت: همزمان با انتشار فراخوان از پوستر این دوسالانه نیز رونمایی خواهد شد.

محمد بادپر با تاکید بر اینکه ۱۶ سال از برگزاری اولین دوره‌ی این دوسالانه می‌گذرد، افزود: هدف اصلی این برنامه کمک به شناخت و معرفی بهتر نویسندگان جوان ادبیات داستانی است که با دوری از حواشی، آرام و پیوسته عمل کردن، آزاد بودن موضوع، سلامت داوری و البته نوع برگزاری مراسم پایانی تا حدود زیادی توانسته‌ایم اعتماد اهالی داستان را جلب کنیم.

وی با اشاره به اینکه بررسی سابقه‌ی نارنج نشان از همراهی و هم‌دلی بسیاری از نویسندگان شاخص کشور با آن دارد، تاکید کرد: سلامت در داوری داستان‌های کوتاه ارسالی همواره مورد تاکید گروه اجرایی این دوسالانه بوده؛ هرچند برای رسیدن به آن سختی‌های زیادی هم متحمل شده است.

بادپر یادآور شد: هشتمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج به وسیله مؤسسه‌ی فرهنگی هنری نارنج، کارگاه داستان باران و انجمن اهل قلم شهرستان جهرم و با حمایت و همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، دفتر رئیس کمسیون عمران و نماینده‌ی مردم شهرستان جهرم در مجلس شورای اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای شهرستان جهرم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5260484

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