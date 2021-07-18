۷۴۰۰ بیمار کرونایی در تهران بستری هستند/تشدید نظارت بر اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر هفت هزار و ۴۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان تهران بستری هستند، گفت: در چند روز اخیر در استان تهران شاهد افزایش تعداد بیماران سرپایی و بستری و همچنین فوتی‌ها بوده ایم.

وی میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تهران را بیش از میانگین کشوری دانست و افزود: تراکم بالا و افزایش مسافران مترو و اتوبوس دلیل اصلی افزایش ابتلا به ویروس کرونا به خصوص واریانت دلتا هستیم.

استاندار تهران از نظارت بیشتر بر منع فعالیت مشاغل گروه‌هایی شغلی که نباید در شرایط قرمز کرونایی فعال باشند، خبر داد و گفت: تالارها و رستوران‌ها به جز موارد بیرون بر به همراه پاساژها و سینماها می بایست تعطیل باشند و کنترل و نظارت بیشتری در این خصوص خواهیم داشت، در همین راستا ۱۵ تیم بازرسی مشترک میان اصناف و دادستانی تشکیل شده تا بر روند اجرای پروتکل‌ها نظارت کنند.

محسنی بندپی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تامین واکسن نیز گفت: ۸۱ مرکز تجمیعی تزریق واکسن در استان تهران مشغول فعالیت هستند که روز گذشته ۴۴ هزار دُز واکسن تزریق شده است و در نمایشگاه بین المللی نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده تا غرفه‌هایی برای تزریق واکسن اختصاص دهد، در ابتدا تزریق واکسن ۶۸ تا ۷۰ ساله ها ثبت نام کردند، اما از دیروز ۶۰ سال به بالاها هم برای تزریق واکسن ثبت نام کردند.

وی گفت: در تهران یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ سال به بالا سن دارند که براساس پیامک ارسالی می توانند به مراکز برای تزریق واکسن مراجعه کنند. با توجه به آمارها برای همه گروه های سنی به اندازه کافی واکسن وجود دارد و تا ۲۰ روز آینده تزریق واکسن این گروه سنی به اتمام می رسد.