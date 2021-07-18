درمانگاه تامین اجتماعی در ۴ شهرستان ایلام ساخته می شود

علیرضا رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه زیرساختها و شبکه خدمات درمانی و همچنین ایجاد مراکز تامین اجتماعی از اولویتهای اصلی تامین اجتماعی است.
وی افزود: بر همین اساس احداث درمانگاههای تامین اجتماعی در شهرستانهای مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
رمضانی عنوان کرد: در طول سالیان گذشته تنها در ۲ شهرستان یکی مرکز استان و دیگری در شهرستان دهلران، مراکز درمان تامین اجتماعی مستقر شده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام ادامه داد: با رایزنیهای صورت گرفته برای شهرستانهای دره شهر، سرابله و آبدانان نیز مجوز ساخت درمانگاه گرفته شده، درمانگاه شهرستان مهران نیز هم اکنون در حال ساخت است.
رمضانی عنوان کرد: همچنین توسعه و تجهیز بیمارستان زاگرس و خرید تجهیزات جدید از دیگر اولویتهای تامین اجتماعی استان است.
وی تصریح کرد: در این زمینه ۳۰ میلیارد تومان برای تجهیز توسعه بیمارستان زاگرس درخواست شده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام اضافه کرد: همچنین امکانات و تجهیزات درمانگاه قلب در درمانگاه شماره ۲ تامین اجتماعی مستقر میشود.
وی گفت: هم اکنون ۵۱ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
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