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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۵

انتقاد شدید رئیس سازمان امور عشایر از شرکت پشتیبانی امور دام

انتقاد شدید رئیس سازمان امور عشایر از شرکت پشتیبانی امور دام

رئیس سازمان امور عشایر از تأخیر شرکت پشتیبانی امور دام در خرید حمایتی دام عشایر به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور عشایر، شاهپور علائی‌مقدم با انتقاد از تأخیر شرکت پشتیبانی امور دام در خرید تضمینی دام عشایر، گفت: تاکنون تنها ۱۳ هزار رأس دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام از عشایر خریداری شده که این عدد به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی افزود: در ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری خرید حمایتی دام عشایر توسط شورای قیمت گذاری تصویب شد ولی متأسفانه شرکت پشتیبانی امور دام در این زمینه بسیار کند و ضعیف عمل کرده است.

علائی‌مقدم گفت: در ابتدا شرکت پشتیبانی امور دام دستورالعمل ۲۴ صفحه‌ای در خصوص خرید حمایتی دام عشایر تدوین کرده بود که با پیگیری‌های اینجانب از طریق مقام عالی وزارت این دستورالعمل اصلاح و به یک صفحه تعدیل پیدا کرد.

وی افزود: با وضعیت فعلی و اقدام بسیار کند شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر خرید دام عشایر، عملاً هیچ اتفاق مؤثری در راستای تعدیل و مدیریت خشکسالی اتفاق نمی‌افتد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: بر اساس آمارهای گزارش شده، از زمان ابلاغ دستورالعمل خرید تضمینی دام تاکنون تنها ۱۳ هزار رأس دام از عشایر در سراسر کشور توسط پشتیبانی امور دام استان‌ها خرید تضمینی شده که این عدد بی‌هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

کد مطلب 5260499

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