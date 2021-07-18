اصغر عبدلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بنده افتخار می‌کنم که از اردبیل بلند شده و بعد از ۱۵ سال تلاش در حوزه تولید واکسن به ویژه روی بیماری‌های تنفسی سعی کردیم تا واکسن ضد کرونا را تولید و با همراهی بنیاد برکت آن را روانه بازار کنیم.

وی تصریح کرد: از همان روزهای نخست شیوع این ویروس سعی کردیم تا بهترین راه را در مقابله با آن انتخاب کنیم که این روش تولید واکسن بود که با بررسی گسترده روی پلاتفرم‌های مختلف سعی شد تا واکسن مورد نظر تولید و از طریق بنیاد برکت راهی بازار شود.

پژوهشگر و فناور واکسن کوو ایران برکت گفت: به عنوان مطالبه عمومی در گام اول با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و در گام نهایی نیز با مراکز علمی و تحقیقاتی در کشور کارها را به خوبی به پیش بردیم تا با عقد قرارداد با بنیاد برکت تولید انبوه این واکسن در حال حاضر در حال انجام است.

عبدلی ایمنی واکسن تولیدی کوو برکت را تا ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود: به جرأت می‌توان اذعان کرد که واکسن کوو ایران برکت حتی از واکسن‌های خارجی نیز ایمنی بیشتری تولید می‌کند و در برابر بیماری کووید ۱۹ سلامت شهروندان را تأمین خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: مطالعات زیادی روی واریانت‌های مختلف این بیماری انجام شده و در حال حاضر واکسن ایرانی ایمنی بالایی را در برابر انواع ویروس‌های جهش‌یافته کرونا نظیر هندی، آفریقایی و انگلیسی ایجاد کرده و در برابر ویروس‌های جهشی جدید نیز مقاوم بوده و ایمنی را در بدن مصرف‌کنندگان بالا خواهد برد.

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران اضافه کرد: مردم ایران اگر ۶ ماه دیگر تحمل کنند در سطح وسیع ایمن‌سازی از طریق این واکسن انجام می‌شود و ما قادر خواهیم بود پاندومی کرونا را به خوبی کنترل کرده و خیال مردم را از بابت شیوع پیک‌های مختلف کرونا راحت کنیم.

عبدلی بیان کرد: در این شش ماه نیاز است در کنار واکسیناسیون همچنان زدن ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت شود هر چند که می‌دانیم مردم ما از این شرایط خسته شدند اما تا شش ماه آینده قطعاً با ایمنی صد درصد خیال مردم از بابت این بیماری و پاندومی آن راحت خواهد شد.