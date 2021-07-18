تکذیب سرقت تلفن همراه افشاریان هنگام مصاحبه/ در منزلم بودم!

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد افشاریان سرپرست کمیته داوران صبح امروز در حال مصاحبه زنده با یک برنامه تلویزیونی بود که این گفتگوی تلویزیونی ناخواسته و با صدای عجیبی قطع شد.

مجری برنامه در ادامه اعلام کرد که احتمالاً تلفن همراه افشاریان را دزد زده است و به همین خاطر ارتباط تلفنی قطع شده است.

افشاریان دارای دو خط تلفن همراه است و تا یکی دو ساعت بعد از این ماجرا، هر دو خط تلفنش خاموش بود تا شائبه دزدیده شدن تلفنش جدی تر شود.

با این حال بعد از ساعاتی یکی از خط‌های تلفن همراه افشاریان روشن شد و وی در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر دزدیده شدن تلفنش را تکذیب کرد.

وی در واکنش به شنیدن خبر دزدیدن تلفن همراهش گفت: تلفنم کماکان کنارم است و مشکلی نیست. مجری محترم برنامه به شوخی یا جدی گفت که تلفنم را دزد زده است؛ باید بگویم تلفنم الان کنارم است.

افشاریان همچنین در خصوص اینکه گفته می‌شود هنگام ورود به جلسه‌ای بوده و شاید قطع ارتباط تلفنی اش به این دلیل بوده، گفت: خیر؛ بنده در منزلم بودم. فکر می‌کنم ارتباط از آن‌طرف (از طرف صداوسیما) قطع شد.