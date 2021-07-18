  1. استانها
  2. تهران
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۳

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران:

قاچاقچی ارز در فرودگاه امام(ره) بازداشت شد/ضبط ۵۵هزار یورو و دلار

قاچاقچی ارز در فرودگاه امام(ره) بازداشت شد/ضبط ۵۵هزار یورو و دلار

ری- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از بازداشت قاچاقچی ارز در فرودگاه امام(ره) خبر داد و گفت: از این قاچاقچی ۵۵ هزار یورو و دلار ضبط شد.

احمد جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) در حین بازرسی از یک فرد مشکوک ۲۵ هزار یورو و ۳۰ هزار دلار آمریکایی ارز قاچاق را از فرد متخلف کشف و ضبط کردند.

وی تصریح کرد: فرد متخلف با تشکیل پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران معرفی شد و طبق قانون به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال محکوم شد.

جعفری نسب گفت: ارزش ارز خروجی هفت میلیارد و ۹۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران بیان کرد: گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی، صمت، فرمانداری، اصناف با همکاری پلیس اقتصادی تمامی اصناف، مراکز عرضه کالا و انبارهای شهرستان ری را زیر ذره بین خود دارند و با هرگونه قاچاق و یا عرضه گران کالا به شدت برخورد می‌کنند.

کد مطلب 5260510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدایا ایران شده پرازقاچاقچی وخودکشی ونابود ی قتلوقارت مرحبا
    • ناشناس IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      حالا این مشکوک بوده گرفتنش،معلوم نیست چقدر ارز خارج شده ،این خیانت ب کشور هست باید مجازات سختی براش در نظر بگیرن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها