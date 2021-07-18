قاچاقچی ارز در فرودگاه امام(ره) بازداشت شد/ضبط ۵۵هزار یورو و دلار

احمد جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) در حین بازرسی از یک فرد مشکوک ۲۵ هزار یورو و ۳۰ هزار دلار آمریکایی ارز قاچاق را از فرد متخلف کشف و ضبط کردند.

وی تصریح کرد: فرد متخلف با تشکیل پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران معرفی شد و طبق قانون به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال محکوم شد.

جعفری نسب گفت: ارزش ارز خروجی هفت میلیارد و ۹۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران بیان کرد: گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی، صمت، فرمانداری، اصناف با همکاری پلیس اقتصادی تمامی اصناف، مراکز عرضه کالا و انبارهای شهرستان ری را زیر ذره بین خود دارند و با هرگونه قاچاق و یا عرضه گران کالا به شدت برخورد می‌کنند.