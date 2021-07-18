بررسی رفع موانع رسوب کالاهای اساسی در بندر امام

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در ادارهکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در بندر امام خمینی (ره) برگزار شد، محمدحسن امیری «بازرسکل امور راه وشهرسازی»، لطفعلی آذری «سرپرست بازرسی امور اقتصادی و دارایی»، ابراهیم ممبینی سرپرست بازرسیکل استان خوزستان، امید گیلانپور «معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی»، مهرداد جمالارونقی «معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی»، فرهاد منتصرکوهساری «معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر»، مرتضی جعفری «معاون بهرهبرداری راهآهن جمهوری اسلامی»، عبدالکریم درویشزاده «مدیرکل راهآهن جنوب»، غلامحسین دغاغله «مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای»، علیرضا حبیبیدرکه معاون اداره نظارت ارزی بانک مرکزی، مجتبی شیرقاضی سرپرست دفتر برنامهریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، بابک طالبی معاون سازمان حمل و نقل جادهای و مدیرانکل غله و خدمات بازرگانی، دامپزشکی، پشتیبانی امور دام، گمرک و جهاد کشاورزی استان خوزستان حضور داشتند.
پس از جلسه ابتدایی غلامعباس ترکی از انبارهای مختلف بندر امام بازدید کرد و با رانندگان کامیون و نمایندگان بخش خصوصی به گفتوگو پرداخت.
پس از بازدید میدانی، جلسه جمعبندی با حضور همه دستگاههای متولی برگزار شد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور پس از پایان نشست، در تشریح مصوبات جلسه، گفت: اشکالات و نواقصی در فرآیندهای موجود برای خروج کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بندر امام خمینی وجود دارد که برای تسریع کار تکالیف لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
ترکی اظهار داشت: پیرو هماهنگی با دستگاههای مسئول در زمینه ترخیص کالاهای اساسی و نهادههای دامی با توجه به مسئله انباشت و در برخی موارد رسوبی شدن کالاها در بندر امام خمینی بازدید میدانی انجام شد.
وی افزود: دیدگاههای مسئولان در دستگاههای اجرایی مختلف اخذ و در پایان بررسیهای میدانی و استماع صحبتهای افراد مرتبط از جمله کامیونداران و صاحبان کالا مشخص شد که اشکالات و نواقصی در فرآیندهای موجود برای خروج کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بندر امام خمینی وجود دارد و بر همین اساس برای تسریع امور تصمیماتی با همفکری و دیدگاه جمعی مسئولان حاضر اتخاذ و تکالیفی را برای هر دستگاه مشخص کردیم.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مقرر شد تا دستگاههای مختلف وظایف خود را هم در زمینه تأمین وسایل حمل و نقل از سوی سازمان راهداری، استفاده بیشتر و بهینه از راهآهن و برخی از سیاستهای تشویقی برای رانندگان از جمله پرداخت حقوق و مطالبات به موقع آنها و ایجاد سامانهای شفاف به همین منظور انجام دهند.
ترکی ادامه داد: همچنین مقرر شد که بازرسکل استان خوزستان با نظارت مستمر به صورت دو هفته یک بار بر وضعیت اجرای مصوبات در صورتی که دستگاهها از اجرای تعهدات تخلفی داشته باشند، مراتب را گزارش و اقدامات قانونی لازم در این زمینه به عمل آید.
وی با اشاره به فراهم شدن تمهیدات برای رفع دغدغه کامیونداران از زمان بالای شیفت استراحت پرسنل تخلیه و بارگیری گفت: در راستای تخلیه کامیونها نیز برای مأموران شیفت تعهد ایجاد شد که فقط یک ساعت و نیم شیفت استراحت داشته باشند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رسیدگی به واحدهای تولیدی برای پیشگیری از تعطیلی تأکید کرد: قوهقضاییه و به خصوص سازمان بازرسی کشور حمایت از صنایع مولد را وظیفه خود میداند، هر یک از کارگاههای تولیدی و مراکز فعال در امر اشتغال میتوانند در صورت وجود مشکل باید درخواست خود را به ادارهکل بازرسی خوزستان ارائه و قطعاً پیگیریهای لازم انجام میشود.
تخفیف شرکت راهآهن برای حمل بار به صورت ریلی، تعهد راهداری برای تأمین ماشینهای سنگین مورد نیاز، کاهش زمان تعویض شیفت، ارائه خدمات لاستیک و روغن به نرخ دولتی به رانندگان، تأمین لودر برای بارگیری، ایجاد سامانه کشوری جهت پرداخت کرایه حمل به کامیونداران و رایزنی با ستاد مدیریت کرونا برای اختصاص واکسن به رانندگان از مصوبات این جلسات بود.
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