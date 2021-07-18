بستری ۱۰۷ بیمار بد حال کرونایی در بخش مراقبت های ویژه گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، آبتین حیدرزاده در پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت کرونا در استان گیلان پرداخت و گفت: روند افزایش بسترهای روزانه بیماران کرونایی در گیلان همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تنها در شبانه روز گذشته ۱۵۸ بیمار جدید نیازمند به بستری در مراکز درمانی شناسایی و بستری شدند، افزود: با بستری این تعداد بیماران مجموع بیماران کرونایی بستری در گیلان به ۵۷۰ نفر رسید.

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه حال ۱۰۷ بیمار کرونا وخیم و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، گفت: از این تعداد ۱۲ نفر طی شبانه روز گذشته به این بخش منتقل شده‌اند.

وی با بیان اینکه عدم رعایت پروتکل‌ها، استفاده نکردن از ماسک، حضور در دورهمی ها و اماکن شلوغ و همچنین مسافرت‌ها از مهم‌ترین عوامل افزایش تعداد بیماران طی دو هفته اخیر بوده است، اضافه کرد: تنها راهکار قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا رعایت دستور العمل های بهداشتی است.

حیدرزاده با تأکید بر ضرورت توجه و جدیت شهروندان به رعایت پروتکل‌ها و استفاده از ماسک، ادامه داد: متأسفانه طی در ۲۴ ساعت گذشته سه نفر بر اثر کرونا در گیلان جان باختند.