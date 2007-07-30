طرح ساخت منوریل در شورای شهر کرج بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در آخرین جلسه شورای شهر کرج، طرح احداث منوریل با توجه به امکان احداث این وسیله نقلیه در کرج از شرق به غرب و جنوب به غرب شهر و توجیه گردشگری آن در شورای شهر بررسی می شود.

شهرداری کرج نیز به منظور بررسی بیشتر و شناخت ضرورت های ایجاد این پروژه باید مطالعات جامعی را از احداث منوریل تهیه و جهت بحث کارشناسی بیشتر به شورای شهر ارسال کند.

در همین راستا بر اساس مشکلات موجود شهروندان کرجی در خصوص ایجاد تونل های مترو، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی، زیست محیطی شورای شهر کرج از شهرک مهران واقع در گلشهر بازدید کرد و از مشکلات اهالی منطقه در خصوص عبور خط مترو و تملک های انجام گرفته و در حال اجرا در این منطقه با شهروندان به مذاکره پرداخته و مقرر شد در کمترین زمان ممکن، شرکت متروی تهران و سازمان قطار شهری کرج و حومه مبادرت به حل مشکلات ساکنان این شهرک نمایند.