صمد علیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان بیان کرد: جشنواره تابستانی پنجره‌های امید ویژه دانش آموزان پیشتازان، مجلس دانش آموزی و خبرنگاران سازمان دانش آموزی در ایام تابستان و در فضای مجازی و کانال‌های سازمان دانش آموزی با هدف تولید کلیپ‌های ارزشمند از محتوای آموزشی تشکل‌های سازمان برگزار می‌شود.

وی دانش و مهارت‌های تشکیلاتی پیشتازان، تولید نرم افزارهای تشکیلاتی، فیلم سازی و مجری گری را چهار محور تولید محتوا ویژه دانش آموزان و مربیان پیشتاز و مجامع عنوان کرد و گفت: دانش آموزان و مربیان می‌توانند آثار خود را در محور دانش و مهارت‌های تشکیلاتی پیشتازان با موضوعات دیانت و معنویت، عدل و انصاف، راستی و وفای به عهد، عفت و پاکدامنی، عزت نفس، ایثار و نوع دوستی، شجاعت و حقیقت جویی، تدبیر و تفکر، میهن دوستی، نظم و قانونمندی، طبیعت دوستی، پرسشگری و نقادی، تاب آوری و سازگاری، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی و پیشتازان گام دوم انقلاب، پیشگامان تمدن نوین اسلامی، همفکری، همدلی، همکاری، دست‌های تشویق، نغمه‌های اردویی، فریادهای شادی، اوریگامی (کاغذ و تا)، بازی‌های فکری را در قالب فیلم آموزشی، مستند، موشن گرافیک پویانمایی، سرود، نغمه‌های اردویی و شعر به سازمان دانش آموزی ناحیه یا منطقه خود ارسال کنند.

مدیر سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین دانش آموزان و مربیان پیشتاز استان می‌توانند در محور تولید نرم افزارهای تشکیلاتی با موضوعات محتوای دانش و مهارت‌های تشکیلاتی، محتوای دانش و مهارت معرفتی، محتوای مهارت‌های زندگی، محتوای فن آوری های نوین و محتوای دانش عمومی در قالب ساخت اپلیکیشن، پاورپوینت و محتوای الکترونیکی و در محور فیلم سازی با موضوعات مدیریت زمان، جرأت مندی (مهارت نه گفتن)، نویسندگی، تفکر خلاق، تصمیم گیری و حل مساله در قالب فیلم آموزشی، مستند و نمایشی و در محور مجری گری با موضوعات حقوق شهروند، حفاظت از محیط زیست، تاب آوری، آموزش و پرورش و زیست بوم جدید و امنیت در فضای مجازی درقالب فیلم نسبت به تولید آثار اقدام کنند.

برگزاری برنامه پنجره‌های امید ویژه اعضای مجلس دانش آموزی

علیزاده افزود: نمایندگان مجلس دانش آموزی نیز بایستی در محور مناظره با موضوعات بررسی آسیب‌های فضای مجازی، بررسی نقش جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب و ضرورت اصلاح نظام آموزشی و در محور مهارت‌های اجتماعی با موضوعات سخنوری، مسئولیت پذیری و نقش آفرینی، کنترل هیجان، حل مسئله و ارتباط بین فردی در قالب فیلم آموزشی، مستند، موشن گرافیک و پویا نمایی آثار خود را تولید کنند.

وی اضافه کرد: خبرنگاران سازمان دانش آموزی نیز می‌توانند در محور خبرنگاری و با موضوعات تعلیم و تربیت در زیست بوم جدید و تربیت به سبک مکتب سردار شهید سلیمانی و در قالب مجله الکترونیکی (خبر، مصاحبه و گزارش) آثار خود را به سازمان دانش آموزی ارسال کنند.

مدیر سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: همچنین به منظور عینیت بخشی به ساحت‌های تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در راستای تحقق شعار دانش آموز باوری، دانش آموز یاوری و مدرسه محوری و برای غنی سازی اوقات فراغت فرزندان این مرز و بوم در تابستان برنامه پویش‌های دانش آموزی معرفتی، مناسبتی و فرهنگی اجتماعی متناسب با ایام الله و مناسبت‌های ملی برگزار می‌شود.

علیزاده افزود: دانش آموزان و مربیان علاقمند در این زمینه می‌توانند آثار خود را در محورهای مناسبت‌های مذهبی و معرفتی، مناسبت‌های ملی، شعر و شور فارسی و بوم شناسی در قالب فیلم کوتاه، موشن گرافیک، انیمیشن و نقاشی به سازمان دانش آموزی ناحیه یا منطقه خود ارسال کنند.

وی در خصوص شرایط تولید و ارسال آثار در هر دو بخش جشنواره تابستانی پنجره‌های امید و پویش‌های مناسبتی گفت: تولید آثار به صورت انفرادی و یا تیمی با رعایت ضوابط بهداشتی شرایط کرونا بایستی باشد و علاقمندان می‌توانند در خانه و محل سکونت، استودیو و مدرسه یا فضای باز نسبت به تولید آثار اقدام کنند و زمان تولید فیلم در بخش جشنواره پنجره‌های امید حداکثر ۱۸۰ ثانیه و در بخش مناسبتی ۱۰۰ ثانیه مورد قبول است.

مدیر سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه استفاده از نماد و آرم سازمان و لفظ پیشتاز امتیاز ویژه ای دارد، گفت: آثار ارسالی به سازمان دانش آموزی ناحیه یا منطقه پس از پایش اولیه به استان ارسال و پس از داوری تخصصی در کانال دانش آموزان پیشتاز استان با آدرس @irsto_p_azarsharghi و کانال مربیان پیشتاز استان با آدرس@irsto_m_azarsharghi در شبکه شاد ارائه می‌شود و منتخبین به سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و پس از بررسی تخصصی گروه‌های ارزیابی در سامانه ارتباطی پیشتازان (ساپ) با آدرس @parvareshi4 بارگذاری می‌شود.

علیزاده گفت: مهلت ارسال آثار در بخش جشنواره تابستانی پنجره‌های امید تا پایان مرداد ماه و در بخش برنامه پویش‌های معرفتی و مناسبتی تا پایان شهریور ماه است.

بیان کرد: آثار پس از بارگذاری در کانال ساپ با رأی مستقیم دانش آموزان انتخاب و نفرات برتر در مراسم اختتامیه تجلیل می‌شوند.