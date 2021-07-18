مسئولان به واکسیناسیون نقاط مرزی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر یکشنبه با حضور در بزرگ‌ترین مرکز واکسیناسیون شرق کشور، در جریان روند انجام واکسیناسیون کرونا در مشهد قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران، ضمن قدردانی از تلاش کادر درمانی برای مقابله با این ویروس، اظهار کرد: اگر مردم نسبت به دریافت واکسن تعلل کنند، با مشکل افزایش سرایت این ویروس مواجه می‌شویم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به مرزی بودن این استان اشاره و بیان کرد: واکسیناسیون، تنها پدافندی است که خراسان رضوی در شرایط هم‌مرزی با دیگر کشورها می‌تواند داشته باشد.

وی ضمن ابراز امیدواری از استقبال مردم از واکسیناسیون علیه ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: امیدواریم مسؤولان کشور نیز متوجه این استان مرزی باشند زیرا اگر بنا شد مسئله واکسیناسیون در نقاط مرزی به شکل قوی انجام نشود، خطر شیوع و واگیر این بیماری بیشتر خواهد شد.

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر این‌که برای مؤثر بودن واکسیناسیون، مسؤولان باید واکسن را به موقع به دست استان رسانده و مسؤولان استان نیز به موقع عمل کنند، تصریح کرد: واکسن برکت از مفاخر بزرگ کشور ما است که جوانان بزرگ و عزیز ما کشور را در این مورد از بسیاری از کشورها بی‌نیاز کردند.

وی با بیان این‌که مسؤولان جهادی کار کنند تا مسئله واکسیناسیون با قدرت پیش برود، افزود: جهادگران سلامت همانند آنانی هستند که در جبهه‌ها جانشان را نثار کردند و ما نیز قدردان زحمات آنان هستیم.