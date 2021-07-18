ثبت ۲۶۳ ابتلای جدید و ۲ فوتی کرونا در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۹۷ هزار و ۳۰۹ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۹۲ هزار و ۷۰۴ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۶ هزار و ۴۰۷ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۶۶ هزار و ۲۸۹ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۵۷ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۴۹۶ مورد عنوان کرد.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۶ هزار و ۱۴۴ مورد، تعداد بستری‌ها ۵۰۳ نفر و فوتی‌ها نیز یک هزار و ۹۵۵ مورد بوده است.