ثبت ۲۶۳ ابتلای جدید و ۲ فوتی کرونا در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۹۷ هزار و ۳۰۹ نمونه به آزمایشگاهها ارسال شده است.
وی با بیان اینکه جواب ۳۹۲ هزار و ۷۰۴ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونههای مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۶ هزار و ۴۰۷ مورد بوده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونههای منفی ۲۶۶ هزار و ۲۸۹ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۵۷ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست دادهاند.
وی تعداد بستریهای مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۴۹۶ مورد عنوان کرد.
بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۶ هزار و ۱۴۴ مورد، تعداد بستریها ۵۰۳ نفر و فوتیها نیز یک هزار و ۹۵۵ مورد بوده است.
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