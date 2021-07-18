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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۸

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

ثبت ۲۶۳ ابتلای جدید و ۲ فوتی کرونا در لرستان

ثبت ۲۶۳ ابتلای جدید و ۲ فوتی کرونا در لرستان

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ابتلای ۲۶۳ نفر به کرونا و فوت ۲ نفر گفت: در حال حاضر ۴۹۶ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۹۷ هزار و ۳۰۹ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۹۲ هزار و ۷۰۴ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۶ هزار و ۴۰۷ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۶۶ هزار و ۲۸۹ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۵۷ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۴۹۶ مورد عنوان کرد.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۶ هزار و ۱۴۴ مورد، تعداد بستری‌ها ۵۰۳ نفر و فوتی‌ها نیز یک هزار و ۹۵۵ مورد بوده است.

کد مطلب 5260573

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