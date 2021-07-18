تدارک ۲۸ مرکز واکسیناسیون در اردبیل

محمدرضا خلفی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از کل واکسنی که در استان اردبیل به تعداد ۱۳۸ هزار دز توزیع شده، سهم مرکز استان ۷۱ هزار و ۵۰۰ دز بوده که تاکنون موفق شدیم بالاتر از میانگین استانی به میزان ۷۹ درصد تزریق واکسن را در گروه‌های سنی هدف و بیماران خاص انجام دهیم.

وی به فعالیت ۲۸ مرکز واکسیناسیون در سطح شهرستان اردبیل اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در ۱۱ مرکز جامع بهداشتی، ۱۳ مرکز جامع روستایی و سه مرکز تجمیعی عملیات واکسیناسیون در حال انجام است و یک مرکز تجمیعی نیز با همکاری سپاه امروز راه‌اندازی می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل تصریح کرد: همشهریان باید با مراجعه به این مراکز به ویژه مراکز جامع بهداشتی در سطح شهر و روستاها واکسیناسیون خود را انجام دهند و به اندازه کافی واکسن در اختیار این مراکز قرار گرفته تا به تناسب رنج سنی اعلام شده، تزریق واکسن را به صورت کامل در سطح شهرستان شاهد باشیم.

خلفی‌زاده در مورد نوبت‌دهی در مراکز تزریق نیز افزود: این کار به دو صورت انجام می‌شود که روش اول دعوت تلفنی از گروه‌های سنی مختلف است تا عملیات واکسیناسیون به انجام برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: روش بعدی نیز ثبت‌نام در سامانه سلامت است که ظرفیت روزانه ثبت‌نام یک‌هزار و ۷۰۰ نفر است که به محض ثبت‌نام و درج اطلاعات افراد نظیر شماره تلفن همراه، کد ملی و تاریخ تولد امکان نوبت‌دهی اینترنتی فراهم می‌آید.

خلفی‌زاده اضافه کرد: ما این اطمینان را به همه شهروندان می‌دهیم که به دور از شایعات مطرح شده در فضای مجازی واکسیناسیون خود را انجام دهند و به هیچ وجه منکر عوارض احتمالی نیستیم ولی قطعاً منفعت این امر بیشتر از ضرر و زیان آن است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل بیان کرد: میزان تزریق واکسن یک‌هزار سی سی است که به هیچ وجه عوارض خطرناکی را به همراه ندارد و شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده، صحیح به نظر نمی‌رسد و مردم باید به شکل عمومی و فراگیر در واکسیناسیون شرکت کرده تا ایمنی کامل را در برابر ویروس جهش‌یافته کرونا در سطح استان و شهرستان شاهد باشیم.