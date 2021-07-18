کتاب «کلیات حقوق اسلام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کلیات حقوق اسلام» تألیف حجت الاسلام و المسلمین مصطفی دانش پژوه به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همکاری دانشگاه علوم اسلامی رضوی به تازگی با قیمت ۴۷ هزار تومان منتشر شد.
این اثر بهعنوان منبع مطالعات کلی حقوقی برای پژوهشگران عرصه علوم انسانی ـ اجتماعی، بهویژه برای دانشآموختگان رشته حقوق و نیز فاضلان فقه آشنای حوزوی تهیه شده است.
کتاب «کلیات حقوق اسلام» در پنج فصل، به معرفی کلی نظام حقوق اسلام پرداخته است؛ فصل اول که نقش سنگبنای بحث را دارد، به تفصیل از رابطه حقوق و دین و امکان منطقی دینی بودن حقوق و در نهایت لزوم دینی(اسلامی) بودن حقوق از دیدگاه اسلام سخن میگوید و تفاوتهای حقوق دینی(اسلامی) و سکولار را بر میشمارد.
فصل دوم مبانی اصلی و فرعی حقوق و فصل سوم اهداف حقوق از دیدگاه اسلام را تبیین و بهویژه نقش عدالت را بیان میکند. فصل چهارم، منابع حقوق اسلام را در سه دسته منابع اصلی، فرعی و تتمیمی مطالعه میکند و فصل پنجم ویژگیهای نظام حقوقی اسلام را توضیح میدهد.
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