به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری صبح یکشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع خراسان‌جنوبی اظهار کرد: ما به سرمایه‌گذار فقط به عنوان یک فعال اقتصادی نگاه نمی‌کنیم بلکه او را یک خیر اجتماعی و زمینه‌سازی برای رفاه مردم می‌دانیم.

استاندار خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه اشتغال‌زایی به همراه خود کاهش آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد، بیان‌کرد: باید فرهنگ کار، تلاش و سرمایه‌گذاری را در خراسان‌جنوبی ایجاد کنیم و ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز برای همین اقدام است.

ملانوری گفت: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان‌جنوبی می‌خواهیم میانبرهای قانونی برای رفع موانع تولید را بیابیم و در یک هم اندیشی جمعی مشکلات بر سر راه واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان‌جنوبی را کاهش دهیم.

وی اظهار کرد: نباید این تصور ایجاد شود که ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال کسب منافع دولت هستیم بلکه عکس آن می‌خواهیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود کار بخش خصوصی را تسهیل و نسبت به کاهش دغدغه‌های آنان اقدام کنیم.

استاندار خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: ما از سرمایه‌گذارانی که توانمندی و صلاحیت داشته و امکانات و منابع استان را هدر نمی‌دهند حمایت می‌کنیم ولی نمی‌خواهیم تسهیلات و امکانات در اختیار افرادی قرار گیرد که به واسطه سوء مدیریت بعد از ۱۰ سال واحد تولیدی را تعطیل و کارگران را بیکار می‌کنند.

ملانوری گفت: یکی از مسائلی که می‌تواند به کاهش مشکلات واحدهای تولیدی کمک کند استفاده از مدیر بازاریابی است زیرا در حالی که واحدهای ما میلیاردها تومان سرمایه گذاری می‌کنند ولی یک کارشناس بازرگانی خبره را برای امر بازاریابی به کارگیری نمی‌کنند که این امر به آنان آسیب می‌زند.

وی با اشاره به اهمیت پیگیری نقش بازاریابی اظهار کرد: اگر واحدی با میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری کالایی را تولید می‌کند ولی در امر فروش ناموفق است به واسطه عدم استفاده از یک بازاریاب متخصص و کاردان است.

در این جلسه مشکلات یکی از سرمایه‌گذاران خراسان‌جنوبی در بخش کاشی و سرامیک بررسی و خواسته‌های او در امر معافیت مالیاتی و … مورد بحث قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد جلسه دیگری تا هفته آینده در دفتر استاندار خراسان‌جنوبی در تهران و یا در وزارتخانه برگزار تا به طور جزئی‌تر و کارشناسی موارد مورد درخواست این سرمایه‌گذار به نتیجه قطعی برسد.