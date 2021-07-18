به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هنری در تشریح این خبر اظهار کرد: این اطلاعات شامل موضوع فعالیت تخصصی سمن‌ها، دامنه فعالیت نهاد (ملی، استانی و شهرستانی)، شماره ثبت، شماره مجوز، آدرس پستی و شماره تماس است.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه گفت: دامنه فعالیت نهادهای ثبت‌نام‌کننده در سامانه مشارکت‌های مردمی در سه سطح ملی، استان و شهرستان است.

هنری با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ اطلاعات بیش از ۳۸۰۰۰ هزار سمن تهیه و در بانک اطلاعاتی این اداره کل ثبت شد، افزود: از این تعداد ۱۸۰۰ سمن در حوزه امور خیریه و نیکوکاری، تعداد ۱۵۰۰ نهاد مردمی در زمینه بهداشت و سلامت، ۱۲۰۰ سمن در حوزه‌های پیشگیری، ۱۲۰۰ سمن در حوزه‌های فرهنگی، تعداد ۸۰۰ سازمان مردم‌نهاد در امور خانواده و زنان، ۷۶۰ سمن در حوزه بهزیستی و توانبخشی، ۶۶۰ سمن در زمینه محیط زیست، ۶۶۰ سمن درباره آسیب‌های اجتماعی و ۴۲۰ سمن در زمینه حقوق کودکان فعالیت دارند.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه اظهار کرد: از ۳۸۰۰۰ سمن شناسایی شده، ۲۰ هزار نفر آنها از اعضای هیأت امنای مساجد سراسر کشور و ۲۲۰۰ نفر از خادمان بقاع متبرکه هستند.

سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه مشارکت‌های مردمی قوه قضائیه به آدرس: https://mosharekat.eadl.ir وارد نمایند تا پس از تأیید اطلاعات آنان از طریق مراجع ذیصلاح، به صورت رسمی در اجرای برخی از برنامه‌ها با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند.