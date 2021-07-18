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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۵۵

به همت مرکز نشر هاجر؛

نخستین کتاب حوزه‌های علمیه خواهران به زبان اسپانیایی منتشر شد

نخستین کتاب حوزه‌های علمیه خواهران به زبان اسپانیایی منتشر شد

قم- نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کتاب «آموزش نماز به زبان اسپانیایی» ترجمه زهره رحمانی را به عنوان نخستین کتاب حوزه‌های علمیه خواهران به زبان اسپانیایی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آموزش نماز به زبان اسپانیایی» ترجمه زهره رحمانی به همت مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران منتشر شد

کتاب به ترجمه مبحث نماز با شرح تفصیلی انواع نماز، واجبات و مستحبات نماز، شرایط زمان، لباس و مکان جهت ادای نماز بر اساس کتاب آموزش فقه حجت الاسلام محمدحسین فلاح زاده پرداخته است.

کتاب «آموزش نماز به زبان اسپانیایی» که آموزش نماز به عنوان کاربردی‌ترین مسئله فقهی را با ادبیاتی ساده و قابل فهم بیان کرده، برای هر تازه مسلمان اسپانیایی زبان بسیار کاربردی است به گونه‌ای که به صورت روزانه با این مباحث سر و کار دارد.

کد مطلب 5260608

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