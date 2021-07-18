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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۳

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان:

بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

بیش از یک تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری سه سوداگر مرگ و کشف یک تن و ۲۰۶ کیلوگرم موادافیونی در درگیری مسلحانه تکاوران پلیس استان با قاچاقچیان مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان‌های خاش و ایرانشهر عصر دیروز اعضای این باند مسلح را که با یک دستگاه خودروی پژو پارس و چهار دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در حال جابجایی محموله مواد مخدر، حوالی روستای «دولت آباد» خاش بودند شناسایی کردند.

وی بیان کرد: در این عملیات سوداگران مرگ با رها کردن خودروهای حامل مواد مخدر به ارتفاعات منطقه متواری شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به ادامه تحقیقات برای دستگیری دیگر اعضای متواری این باند، گفت: تکاوران پلیس در این عملیات سه نفر از قاچاقچیان را دستگیر و در بازرسی از خودروهای توقیفی، مقدار یک تن و ۲۰۶ کیلو و ۱۱۰ گرم مواد افیونی، شامل یک تن و ۱۴۸ کیلو و ۷۱۰ گرم تریاک و ۵۷ کیلو ۴۰۰ گرم حشیش را به همراه یک قبضه سلاح کلاش با ۲۳ فشنگ جنگی کشف کردند.

کد مطلب 5260618

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