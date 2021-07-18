به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران عضو منتخب شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسات فشرده در ارتباط با مشخص شدن ۱۰ گزینه از بین ۲۶ گزینه اظهار کرد: خوشبختانه جلسات فشرده‌ای برگزار شده است و علی‌رغم اینکه پیش‌بینی می‌شد تا اواخر هفته اسامی ۱۰ نفر مشخص شود این افراد تا امروز بعد از ظهر مشخص می‌شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به مشخص شدن ۱۰ نفر از گزینه‌های مرحله دوم تصدی شهرداری تهران که امروز انتخاب خواهند شد ما وارد فاز بعدی یعنی ارائه برنامه توسط ۱۰ نفر از گزینه‌ها خواهیم شد.

عضو منتخب شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر همین اساس ۱۰ گزینه‌ای که به مرحله دوم راه خواهند یافت برنامه‌های خود را در اختیار منتخبین شورای شهر تهران قرار خواهند داد و در ادامه با امتیازبندی که به گزینه‌ها داده خواهد شد ۳ نفر از آن‌ها به مرحله پایانی راه پیدا خواهند کرد.

چمران با اشاره به انصراف حسین طلا یکی از نامزدهای تصدی شهرداری تهران گفت: البته ایشان چند روز پیش این انصراف را اعلام کردند، اما خبر این انصراف دیروز اعلام شد.