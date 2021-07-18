  1. جامعه
  2. شهری
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۳۶

چمران:

اسامی ۱۰ گزینه شهرداری امروز اعلام می‌شود

اسامی ۱۰ گزینه شهرداری امروز اعلام می‌شود

عضو منتخب شورای شهر تهران گفت: تا بعد از ظهر امروز اسامی ۱۰ گزینه تصدی شهرداری اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران عضو منتخب شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسات فشرده در ارتباط با مشخص شدن ۱۰ گزینه از بین ۲۶ گزینه اظهار کرد: خوشبختانه جلسات فشرده‌ای برگزار شده است و علی‌رغم اینکه پیش‌بینی می‌شد تا اواخر هفته اسامی ۱۰ نفر مشخص شود این افراد تا امروز بعد از ظهر مشخص می‌شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به مشخص شدن ۱۰ نفر از گزینه‌های مرحله دوم تصدی شهرداری تهران که امروز انتخاب خواهند شد ما وارد فاز بعدی یعنی ارائه برنامه توسط ۱۰ نفر از گزینه‌ها خواهیم شد.

عضو منتخب شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر همین اساس ۱۰ گزینه‌ای که به مرحله دوم راه خواهند یافت برنامه‌های خود را در اختیار منتخبین شورای شهر تهران قرار خواهند داد و در ادامه با امتیازبندی که به گزینه‌ها داده خواهد شد ۳ نفر از آن‌ها به مرحله پایانی راه پیدا خواهند کرد.

چمران با اشاره به انصراف حسین طلا یکی از نامزدهای تصدی شهرداری تهران گفت: البته ایشان چند روز پیش این انصراف را اعلام کردند، اما خبر این انصراف دیروز اعلام شد.

کد مطلب 5260621
ساناز باقری راد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها