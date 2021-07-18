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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۳۴

کارشناس امور امنیتی عراقی:

تروریستها در عراق به شیوه های جدید روی آورده اند

تروریستها در عراق به شیوه های جدید روی آورده اند

کارشناس امور امنیتی عراقی درباره نقاط ضعفی که تروریستها از آن برای هدف قرار دادن زیرساختها در برخی استانهای این کشور بهره می برند، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، علی الوائلی کارشناس امور امنیتی عراقی درباره نقاط ضعفی که تروریستها از آن برای هدف قرار دادن زیرساختها در برخی استانهای این کشور بهره می برند، هشدار داد.

وی افزود: برخی مناطق با وجود انجام عملیات نظامی همچنان کانون داعشی ها هستند از جمله در دیالی و برخی مناطق صلاح الدین، کرکوک، نینوا و الانبار. نیروهای امنیتی دستاوردهای زیادی علیه تروریستها به دست آورده اند.

الوائلی گفت: این اقدامات سبب تضعیف نظامی تروریستها شده است و به همین دلیل سبب شده است که آنها به شیوه های قتل و جنایت و اقدامات خرابکارانه روی آورند به ویژه که برخی مراکز تحت حمایت امنیتی قرار ندارند.

وی تاکید کرد: زیرساختها در همه استانها به ویژه استانهایی که در بالا به آنها اشاره شد، در معرض اقدامات خرابکارانه قرار دارند به ویژه دکلهای برق و منابع آبی که امکان سمی کردن آنها در هر لحظه وجود دارد. همچنین بخش بهداشت هم در معرض اقدامات خرابکارانه و تروریستی قرار دارد.

الوائلی گفت: نیروهای امنیتی باید با همه انواع شیوه های تروریستها مقابله کنند.

کد مطلب 5260625

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
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      دشمن به اسم داعش دارد عراق را به شورش وا میدارد .

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