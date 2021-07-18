سهم خواهی نکردن از رئیس جمهور منتخب بهترین کمک به دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر یکشنبه در نشست تجلیل از اعضای شورای ائتلاف در کرمان گفت: تشکیل دولت سیزدهم در محیط پیرامونی و داخلی از مؤلفه‌های مختلف قابل تحلیل و بررسی است. دولت سیزهم در دشوارترین شرایط کار را آغاز می‌کند به طوری که در حوزه اقتصادی شاخص صحیح و سالمی باقی نمانده است و من این را در نشست‌های تخصصی اقتصادی نیز مطرح کرده و گزارش داده‌ام.

وی ادامه داد: حدود ۱۵ شاخص مهم ارزیابی کرده‌ایم که از سال ۹۲ تا ۹۹ گزارش نشان می‌دهد در شاخص‌های مختلف و در نرخ رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده است و این نشان می‌دهد دولت رئیسی در شرایط سختی کار را باید شروع کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اهتمام و همراهی ما با این دولت از سایر دولت‌ها باید بیشتر باشد زیرا من اعتقاد دارم دولت سیزدهم دیگر دولت جریان سیاسی نخواهد بود و دولت جریان انقلاب است. این دولت اگر موفق شود جریان انقلاب موفق شده و اگر موفق نشود این جریان با شکست مواجه شده است و اگر موفق نشود معلوم نیست جریان انقلاب بتواند برای دولت بعد مسیری فراهم بکند یا خیر.

وی گفت: جریان انقلاب به فرموده سردار سلیمانی جریان تفکر شیعی است و این حساسیت موضوع را نشان می‌دهد لذا موفقیت دولت موفقیت جریان شیعی در دنیا است.

پورابراهیمی با بیان اینکه هیچ راهی جز موفقیت دولت سیزدهم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نداریم، بیان کرد: همه ظرفیت کشور باید کنار دولت قرار بگیرد و ما نیز در مجلس اعلام آمادگی کردیم که ظرفیت و توان مجلس در خدمت نظام است نه یک فرد یا جریان سیاسی.

وی با بیان اینکه همه باید برای رضای خدا در کنار دولت قرار بگیریم و کمک کنیم افزود: فرصت آزمون خطا وجود ندارد بهترین کمک ما این است که از رئیس جمهور سهم خواهی نکنیم و دولت را همراهی، راهنمایی و مساعدت کنیم.

وی افزود: باید بتوانیم با نگاه علمی جدی کارشناسانه به موفقیت برسیم برای رفع هعمه مشکلات راهکارهای علمی و کارشناسی وجود دارد امکان تدریجی بهبود مشکلات وجود دارد.