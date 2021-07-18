به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، میترا تیموری گفت: متولی ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در کشور، اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور است و در خصوص تسهیل امور اتباع و مهاجرین خارجی امور خدماتی آنها به دفاتری تحت عنوان «دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی» واگذار شده است که در حال حاضر ۱۸۷ دفتر کفالت در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و بسیاری از امور اتباع در خصوص اقامت، اشتغال، سرشماری و سلامت و صدور برگه حمایت تحصیلی و.... در این دفاتر انجام می پذیرد.

وی در خصوص شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی، افزود: تهیه و تدوین شیوه نامه ثبت نام از دانش آموزان اتباع و مهاجرین خارجی، همه ساله از طریق کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در اداره کل امور اتباع (وزارت کشور) با حضور نماینده وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اتباع صورت می پذیرد که تا سال ۹۴ فقط اتباع دارای مدارک قانونی (اعم از گذرنامه و…) مجاز به ثبت نام در مدارس بودند. به دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر این که «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بدون مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آن ها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند»، از سال ۹۵ ثبت نام از اتباع خارجی فاقد مدرک هویتی، با صدور برگه حمایت تحصیلی، میسر شد.

تیموری با بیان این که ثبت نام و صدور برگه های حمایت تحصیلی برای دانش آموزان فاقد مدارک هویتی- اقامتی، تا کنون نیز ادامه دارد، گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تعداد ۱۸۷ هزار و ۵۱۷ برگه حمایت تحصیلی صادر شد که برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ طبق آمار دریافتی از دفاتر کفالت، تا کنون بیش از ۱۶۰ هزار برگه حمایت تحصیلی برای دانش آموزان فاقد مدارک هویتی- اقامتی جدید صادر شده است. این دانش آموزان در حال گذراندن مراحل ثبت نام خود در مدارس هستند و با پیش بینی های صورت گرفته، روند صدور برگه حمایت تحصیلی افزایشی بوده و متقاضی ثبت نام این دسته از دانش آموزان نسبت به سال تحصیلی گذشته بیشتر خواهد بود.

سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور با اشاره به این که با توجه به ازدحام اتباع خارجی در دفاتر کفالت، صدور برگه حمایت تحصیلی همچنان ادامه خواهد داشت، خاطر نشان کرد: برگه های حمایت تحصیلی یک ساله بوده و برای هر دانش آموز یک کد اختصاصی از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به صورت مجزا صادر می شود و پذیرش دانش آموزان دارنده برگه حمایت تحصیلی معتبر در مدارس کشور الزامی است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر، نیم میلیون دانش آموز اتباع خارجی که بیش از ۹۵% آن را دانش آموزان اتباع افغانستانی تشکیل می دهند، در مدارس جمهوری اسلامی ایران در کنار دانش آموزان ایرانی بدون هیچ گونه تبعیض و به صورت رایگان مشغول به تحصیل هستند و وزارت آموزش و پرورش، به وظیفه خود در قبال آموزش و تحصیل کودکان لازم التعلیم، متعهدانه در سراسر ایران اسلامی با هر ملیتی عمل کرده است.