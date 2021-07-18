مشکل نور استادیوم تختی ایذه رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار خبری مبنی بر «مشکل نورافکن استادیوم تختی ایذه و برگزاری بازی‌های تیم فوتبال سپاهان نوین ایذه در زمین بی‌طرف» این مشکل برطرف شد.

در همین خصوص «کوروش احمدی» رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ایذه به خبرنگار مهر می‌گوید: تعدادی از نورافکن‌های LED جایگزین نورافکن‌های قدیمی شده تا نور وسط زمین تقویت شود که پس از بازدید نماینده فدراسیون، نور استادیوم مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: در گذشته زیرساخت‌های این ورزشگاه آماده نبود و این باشگاه از امتیاز میزبانی محروم بود و باید میزبانی‌ها را در شهرستان‌های همجوار انجام می‌داد اما با پیگیری‌های انجام شده شرایط میزبانی فراهم شده است و در روز سه‌شنبه این تیم میزبان تیم فوتبال یزد لوله خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان نوین در لیگ دسته سوم کشور حضور دارد و پیش از این خبرگزاری مهر در این خصوص خبرهایی منتشر کرده بود.