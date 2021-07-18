توطئه های دشمنان را با بصیرت خنثی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسن تسخیری در پیام تقدیری از مردم مازندران آور ده است: سلام و درود خدا برشهدا و امام شهدا که در راه اسلام ناب و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی با همت الهی و پیامبر گونه خود از هیچ کوشش و بذل جان و مال دریغ نکردند و با مقاومت و ایستادگی برای عزت و استقلال کشور، با عزم و اراده‌ای راسخ، نگهبان به حق کشور ولی الله اعظم حضرت صاحب الزمان (اروحنا له الفداء) شدند.

همچنین در این پیام تصریح شده است: تداوم راه شهدا و امام شهدا وظیفه دینی و شرعی و تکلیف سنگینی است که در عصر حاضر با توجه به توطئه‌ها وفتنه های گوناگون بر دوش ما نهاده شده است که تنها با اتکال به خدای متعال و تبعیت محض از ولی فقیه زمان، امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) می‌توان این مسیر را به سمت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب که ترسیم کننده آینده انقلاب و رسیدن به تمدن نوین اسلامی برای ظهور خورشید عظمای ولایت است، طی شود.

حجت الاسلام تسخیری در این پیام تاکید کرده است:؟ اگر بخواهیم دژ محکم و استوار نظام اسلامی در برابر دشمنان پابرجا بماند موظف هستیم کید دشمنان را شناخته وبا بصیرت، و اقدام به موقع ترفندهای خبیثانه آنان را خنثی کنیم لذا این جز با مسئولیت پذیری، اخلاص، تقوا و بردباری، طهارت، دوری ازتکبر، برنامه ریزی درست و اصولی و الگوگیری از شهدای عزیز به ویژه تاسی از مکتب سید الشهدای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، امکان پذیر نیست.

در ادامه آورده شده است: اینجانب پس از ۱۴ ماه در جایگاه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا که درخدمت شما بوده‌ام، خدای متعال را شاکرم که به عنوان یک طلبه خدمتگزار برای نشان دادن جلوه‌های عظیم و بی بدیل فعالیت‌های جهادی سپاهیان و بسیجیان عزیز، در گره گشایی‌ها و توانایی‌ها در عرصه‌های مختلف بویژه خدمات حیاتی و ایجاد فضای معنوی با رویکردهای ارزشی، قدم بردارم و این مرهون مجاهدت، ایستادگی، همدلی و صبوری عزیزانی بود که با ایمان و اراده و احساس مسئولیت، برای پیشرفت و تعالی فکری و روحی با اینجانب همراهی کردند که این از نعمتهای خدای متعال است که نیاز به مراقبت دائمی دارد تا این ثمرات و برکات، حفظ و بر آن افزوده شود.

حجت الاسلام تسخیری در ادامه این پیام از مسئولان و همراهی‌های مردم استان مازندران تقدیر کرد.

آئین تودیع حجت الاسلام تسخیری صبح دوشنبه برگزار می‌شود.