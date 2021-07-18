حجاب در اسلام صرفا برای بانوان نیست/ لزوم ترویج عفت در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته حجاب و عفاف که در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد، از عفاف و حجاب بهعنوان امری فطری، قانونی و حقوقی یاد کرد و اظهار داشت: اگر کسی در جامعه حجاب را رعایت نکند آسیب این اقدام او به همه جامعه میرسد.
امام جمعه بجنورد گفت: اصل حجاب جزو ضروریات جامعه است؛ چون در قرآن کریم به آن بهطور صریح و شفاف اشاره شده و همه مذاهب بر آن اتفاقنظر دارند، پس کسی نمیتواند منکر آن شود.
وی اضافه کرد: حدود حجاب نیز در قرآن مطرح شده و صرف پوشش داشتن، حجاب کامل نیست بلکه باید پوششی داشت که جلب توجه نکند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری خاطرنشان کرد: رعایت عفاف و حجاب در اسلام تنها برای زنان توصیه نشده بلکه این اصل مهم هم برای مردان و هم برای زنان بهطورجدی توصیه شده است.
امام جمعه بجنورد گفت: حجاب، پوشش، عفت و پاکدامنی مربوط به همه و باعث سلامت روح و جسم میشود و فردی میتواند در جامعه مؤثر باشد که صداقت، عفت و پاکدامنی در رفتار، کردار و پوشش او نیز نمود داشته باشد.
وی در انتها با بیان اینکه هفته عفاف و حجاب در کشور نیز فرصت مناسبی برای تبیین و تشریح رعایت این موضوع در سطح جامعه است، ادامه داد: در این راستا و بهمنظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید با برگزاری برنامههای مناسب گامهای مثبتی در زمینه عفاف و حجاب برداشت و در جهت ترویج آن در تمامی ارکان جامعه تلاشهای جدیتری شود.
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