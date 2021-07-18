۶ ورزشکار گلستانی در المپیک و پارالمپیک حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعدازظهر یکشنبه در دیدار با تیم ملی دو و میدانی نابینایان و ورزشکاران پارالمپیکی استان اظهارکرد: آوردگاه المپیک و پارالمپیک در این دوره به جهت شرایط کنونی جهان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مدال های خوشرنگ می تواند شور و شعف را مجدداً به دنیای درگیر کرونا برگرداند.

استاندار گلستان افزود: ۶ ورزشکار گلستانی در مسابقات المپیکی و پارالمپیکی حضور دارند که البته ظرفیت و استعدادهای گلستان بیش از این تعداد است.

وی بیان کرد: شرایط شیوع کرونا جامعه را نیازمند شادمانی و هیجان کرده و مسابقات المپیکی و پارالمپیکی می تواند این شادی را برای مردم به ارمغان آورد و حتی کارایی و بهره وری جامعه را افزایش دهد.

حق شناس اضافه کرد: پرچم داری تیم ملی پارالمپیک ایران توسط «نورمحمد آرخی» ورزشکار گلستانی افتخاری برای استان است و امیدواریم شاهد موفقیت جمهوری اسلامی در این مسابقات باشیم.

محمدرضا مظلومی، رئیس فدراسیون نابینایان هم گفت: هشت ورزشکار ذیل فدراسیون نابینایان در پارالمپیک حاضر خواهند شد که پیش بینی ما حداقل کسب دو یا سه مدال طلا و دیگر مدال ها است.

گفتنی است تیم ملی دوومیدانی نابینایان و کم بینایان، از تاریخ پنج تیرماه، جهت اعزام به مسابقات پارالمپیک توکیو، در شهرستان بندرترکمن اردو زده بودند.

بازی‌ها پارالمپیک از ۲۵ آگوست تا پنج سپتامبر سال ۲۰۲۱ (دو تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.

با بدرقه استاندار گلستان، تیم ملی دوومیدانی نابینایان و کم بینایان، راهی تهران شد.