اراک در یک قدمی وضعیت قرمز کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر یکشنبه در نشست ستاد مدیریت کرونا استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: با افزایش ابتلاء به بیماری کرونا در اراک باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود. مسئولان شهرستان‌های مختلف باید در صدور مجوز تردد خودروها دقت لازم را انجام دهند و از صادر کردن مجوزهای غیر ضروری جداً خودداری کنند.

وی افزود: حداکثر تا ۱۰ درصد خودروهای موجود در هر شهر می‌توانند مجوز تردد داشته باشند و نباید از قانون سو استفاده شود و این مورد در شهرستان‌ها توسط دستگاه‌های مرتبط کنترل شود.

استاندار مرکزی اظهار کرد: استانداری مرکزی برای بررسی وضعیت و چگونگی فرآیند واکسیناسیون در اراک، ۲ گروه را به سطح شهر روانه کرده که نتایج بازرسی از انجام مطلوب واکسیناسیون حکایت دارد.

آقازاده گفت: لازم است فرمانداری شهرستان‌ها هم با بازرسی روند واکسیناسیون این مهم را کنترل و نظارت کنند تا مراکز واکسیناسیون که باید موجب کاهش بیماری باشند به محل تجمع و اشاعه بیماری تبدیل نشوند.

وی ادامه داد: در آستانه اعیاد قربان و غدیر قرار داریم بنابراین برگزاری مراسم ویژه این اعیاد فرخنده در شهرهای زرد و نارنجی طبق پروتکل بهداشتی و در فضای باز باید برگزار شود.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: گزارش راهنمایی و رانندگی استان مرکزی از صدور مجوز تردد شبانه عجیب است در اراک سه درصد خودروها و در ساوه ۱۵ درصد از مجموع خودروهای موجود در این شهرستان‌ها مجوز تردد دریافت کرده‌اند و در زرندیه و محلات صدور مجوزها خارج از عرف صورت گرفته که نیازمند دقت بیشتر است.

آقازاده تأکید کرد: با افزایش شمار بیماران مثبت و بستری پیش بینی می‌شود در هفته پیش رو اراک نیز در وضعیت قرمز کرونایی قرار بگیرد بنابراین باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود. بهتر است پویش مردمی استفاده از ماسک در میادین و نقاط پر تردد شهر با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد اجرا شود تا با فرهنگ سازی مردم را به استفاده از ماسک تشویق کرد.