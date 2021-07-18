  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۰۱

فرمانده حشد شعبی:

حمله‌ای به مواضع «حشد شعبی» در مرزهای سوریه صورت نگرفته است

حمله‌ای به مواضع «حشد شعبی» در مرزهای سوریه صورت نگرفته است

فرمانده عملیات «حشد شعبی» در استان «الأنبار» اعلام کرد که حمله ای به مواضع این گروه مقاومتی در مرزهای با سوریه صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «قاسم مصلح» فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر حمله پهپادی به مواضع این گروه مقاومتی در نوار مرزی با سوریه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار در این خصوص تصریح کرد: برخلاف اخبار منتشر شده، نیروهای حشد شعبی در استان الانبار و در مرزهای با سوریه در امنیت کامل به سر می‌برند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، نیروهای حشد شعبی به مأموریت خود برای حفاظت و حراست از مرزها و مبارزه با تروریسم در آنجا ادامه می‌دهند. این نیروها همچنین مأموریت حفاظت از کابل‌های برق در مناطق مرزی را نیز برعهده دارند.

این فرمانده حشد شعبی در بخش دیگری از سخنان خود به عملیات «شیر صحراء» که توسط حشد شعبی در الانبار انجام شده است، اشاره کرد و گفت: این عملیات تا زمان برقراری کامل امنیت در استان الانبار ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، ظهر امروز یکشنبه برخی رسانه‌ها از حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا به یک خودروی حامل نیروهای حشد شعبی در مرزهای مشترک میان سوریه و عراق خبر داده بودند.

کد مطلب 5260826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها