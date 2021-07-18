به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «قاسم مصلح» فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر حمله پهپادی به مواضع این گروه مقاومتی در نوار مرزی با سوریه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار در این خصوص تصریح کرد: برخلاف اخبار منتشر شده، نیروهای حشد شعبی در استان الانبار و در مرزهای با سوریه در امنیت کامل به سر می‌برند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر، نیروهای حشد شعبی به مأموریت خود برای حفاظت و حراست از مرزها و مبارزه با تروریسم در آنجا ادامه می‌دهند. این نیروها همچنین مأموریت حفاظت از کابل‌های برق در مناطق مرزی را نیز برعهده دارند.

این فرمانده حشد شعبی در بخش دیگری از سخنان خود به عملیات «شیر صحراء» که توسط حشد شعبی در الانبار انجام شده است، اشاره کرد و گفت: این عملیات تا زمان برقراری کامل امنیت در استان الانبار ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، ظهر امروز یکشنبه برخی رسانه‌ها از حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا به یک خودروی حامل نیروهای حشد شعبی در مرزهای مشترک میان سوریه و عراق خبر داده بودند.